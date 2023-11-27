التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، وفق القرار المنشور في عدد اليوم بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى

وكان الرئيس قد أصدر قرارا في أغسطس 2022 بتعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم تمديد القرار في أغسطس 2023 ولمدة عام.

الرئيس السيسي يصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

ووفق القرار يتشكل مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعضوية كل من:

رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى.

طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.

محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

على محمد على فرماوي - خبيرًا تكنولوجيا.

نجلاء أنور الأهواني - خبيرًا اقتصاديًا.

شريف حسين كامل محمد - خبيرًا ماليا.

حسن محمد حسن الخطيب - خبيرًا اقتصاديا.

سميحة السيد فوزي - خبيرًا اقتصاديًا.

عصام محمد عبد الهادی عامر - خبيرًا محاسبيا وماليا.

محمد عثمان إبراهيم الديب - كبيرًا مصرفيًا.

استحداث منصب جديد

استحداث منصب مساعد محافظ البنك المركزي

كما أعلن البنك المركزي، استحداث منصب جديد مؤخرا وهو "مساعد محافظ البنك المركزي".

وقال البنك المركزي إنه تم تعيين محمد أبو موسى في منصب مساعد محافظ البنك المركزي، ليكون بذلك أول من يشغل هذا المنصب.

وشغل أبوموسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.

كان البنك المركزى، قرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أى عمليات خصم أو مشتريات.

وأصبحت حدود التعامل للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.

وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى تتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلًا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.