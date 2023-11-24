الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ47.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح  البنك المركزي المصري، يوم الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 27-2-2024، واستحقاق طرح الـ25 مليار جنيه في 27-8-2024.

البنك المركزي: 160 % معدل نمو الشمول المالي في مصر

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

في سيياق متصل، قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، عن أهمية الشمول المالي في تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد ودعم الاقتصاد، مؤكدًا أهمية التثقيف المالي والتحول إلى الرقمنة الشاملة، وضرورة مراعاة احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية.

وأوضح لقمان أن معدل النمو في الشمول المالي في مصر بلغ 160%، وأن نسبة الشمول المالي بلغت 68%، ويستهدف البنك المركزي الوصول إلى 70% بنهاية العام. كما أشار إلى أن نسبة الشمول المالي في المرأة بلغت 60%، ونسب الشمول المالي في الشباب بلغت 242.5%.

البنك المركزي المصري يطرح الأحد أذون خزانة 47 5 مليار جنيه وزارة المالية

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