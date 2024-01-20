الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد العوضى: "الإسكندرانى" كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لى لتحقيق نجاحات بالسينما

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل عن فيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، مؤكدًا أن دور البطولة في الفيلم كان التحدي الكبير بالنسبة له لتحقيق نجاحات في السينما مثل النجاحات التي يحققها في الدراما. 

وأضاف، "العوضي"، خلال مقابلة خاصة له ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيلم في أول 6 أيام حقق 8 ملايين جنيه، وهو رقم كبير لهذا الفيلم، وبالأخص أنه ليس في فترة أعياد أو حفلات.

خالد يوسف ساعدني في الظهور بشكل مختلف

 وتابع، أن فيلم "الإسكندراني" به قصة جيدة ودراما مختلفة وبه تمثيل جيد جدًا، مؤكدًا أن المخرج خالد يوسف ساعده في الظهور بتمثيل مختلف، وأنه لم يحضر كثيرًا لهذا الفيلم، حيث إنه ممارس لمثل هذه الألعاب "البوكس". 

وعن جديده في رمضان أكد أن لديه مسلسل "حق عرب"، في رمضان 2024، متمنيًا أن يحوز على إعجاب الجمهور.

أحمد العوضي الإسكندراني دور البطولة التحدي الكبير نجاحات السينما الدراما

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