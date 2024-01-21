اعترافات رجل أعمال متهم بالكسب الغير مشروع فى الإسكندرية

كشف رجل أعمال شريك بأحد المصانع في الإسكندرية متهم بالكسب غير المشروع أمام جهات التحقيق، عن أنه جمع ثروة تتجاوز 9 ملايين جنيه، من خلال الاستيلاء على مديوينة مستحقة عليه لأحد الشركات المملوكة في الدولة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشف المتهم أثناء مواجهته بجهات التحقيق، عن أنه حاول إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وإخفاء مصادرها الحرام، عن طريق شراء مجموعة من العقارات والسيارات، وأيضا تأسيس عدد من الشركات لإخفاء ما قام به.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك مصنع مقيم بمحافظة الإسكندرية في اتهامه بالكسب غير المشروع، عن طريق الاستيلاء على أموال مستحقة لأحد الشركات المملوكة للدولة لصالحه، وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ (9،6 مليون جنيه).