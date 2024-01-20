موازنة البرلمان: صندوق النقد وافق على زيادة تمويل برامج الإصلاح الاقتصادى

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصراع في السودان والحرب في غزة لهما دور سلبي على نمو الاقتصاد، كما أن توفيق أوضاع الأجانب في مصر أمر مهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر هي موطن الأمن والأمان للوافدين إليها من كل الدول، ونحن الآن نستضيف نحو 9 ملايين ضيف أغلبهم من الدول العربية.

صندوق النقد لديه اقتناع كامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أن هناك توترات في البحر الأحمر وتهديدًا لحركة الملاحة العالمية، كما أن صندوق النقد الدولي هو المسئول عن برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الصندوق وافق على زيادة تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، ولديه اقتناع كامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهناك رغبة من الصندوق لزيادة حصص التمويل نظرًا لعوائده الكبيرة الذي قد تصل إلى تريليون دولار.