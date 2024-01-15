الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير صبرى يدعو للتفاوض مع صندوق النقد.. ويؤكد: تعويم الجنيه ضرورى (فيديو)

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

تحدث الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، عن الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وأبرزها التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين الدعم المالي وتعويم الجنيه.

وقال صبري، في حواره مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن البنك المركزي يجب أن يبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الدولية للحصول على قروض بقيمة 10 مليارات دولار، وجدولة الديون القائمة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان يستعد لهذا الأمر من خلال لقائه بمديرة الصندوق.

وأشار إلى أن تعويم الجنيه خيار ضروري لتحرير السوق وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لكنه حذر من الإعلان عن موعد التعويم مسبقًا، لأن ذلك سيؤدي إلى اضطرابات في السوق وانسحاب الدولار من الأسواق.

وأكد صبري أهمية الاستثمار في العنصر البشري المصري، وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في الأسواق العالمية، لتوفير فرص عمل لهم في الخارج وتخفيض معدل البطالة في الداخل، وقال إن أوروبا بحاجة إلى عمالة مدربة جدًا، وأن مصر يمكنها أن تلبي هذا الطلب في غضون سنة.

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