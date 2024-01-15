سمير صبرى: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواجه مؤامرة وتحتاج إلى حلول عاجلة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة تتطلب تدخلات سريعة من الدولة، مؤكدًا أن هناك قطاعات صناعية قادرة على تحقيق النمو والتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وأشار صبري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن أبرز مشكلات الصناع هو نقص العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام والمكونات اللازمة للإنتاج، مبينًا أن الدولة يجب أن تدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الدواء والنسيج، وأن تعالج القطاعات الفاخرة مثل السيارات بمنطق السوق.

وأكد أن العنصر الأساسي في تنشيط السوق الصناعية هو توافر العملة الدولارية والحد من السوق السوداء، موضحًا أن هذه الخطوة ترتبط بالأمن القومي والسيادة الوطنية، منتقدًا فكرة أن تكون مصر دولة تصنع كل شيء، قائلًا إن هذا النهج فشل في الماضي، وأن الدراسات الاقتصادية هي التي تحدد ما هو مناسب للتصنيع وما هو غير ضروري.

وأعرب عن قلقه من ما يجري في البحر الأحمر، متهما بعض الأطراف بالتآمر على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري، وداعيًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى في هذه المنطقة لزيادة دورها الاقتصادي والاستراتيجي.