السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى الجنائية الدولية

غزة
غزة

أعلنت بلجيكا عن أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على قطاع غزة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها عبر منصة إكس: "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".

txt

توماس فريدمان: نتنياهو ينقلب على بايدن بسبب خطة "اليوم التالى" فى غزة

وشددت جينيز على تحمل بلادها مسئوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

كما تعهدت بلجيكا بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على جميع المستويات.

وشددت الوزير البلجيكية على مواصلة بلادها السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، لوقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.

txt

مفكر سياسي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن أزمة غزة ملتوية ومليئة بالظلال

المكسيك وتشيلي تعلنان انضمامهما لجنوب إفريقيا في دعواها لمحاسبة إسرائيل 

تجدر الإشارة إلي أن المكسيك وتشيلي، أعلنتا أمس، عن انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكمًا بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعًا في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

بلجيكا إسرائيل جنوب أفريقيا العدل الدولية قطاع غزة

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا