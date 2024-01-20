بلجيكا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى الجنائية الدولية

أعلنت بلجيكا عن أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على قطاع غزة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها عبر منصة إكس: "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".

وشددت جينيز على تحمل بلادها مسئوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

كما تعهدت بلجيكا بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على جميع المستويات.

وشددت الوزير البلجيكية على مواصلة بلادها السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، لوقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.

المكسيك وتشيلي تعلنان انضمامهما لجنوب إفريقيا في دعواها لمحاسبة إسرائيل

تجدر الإشارة إلي أن المكسيك وتشيلي، أعلنتا أمس، عن انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكمًا بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعًا في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.