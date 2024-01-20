نبش 16 مقبرة وسرقة أعضاء.. ماذا فعلت إسرائيل فى غزة بعد 106 أيام للحرب؟

قالت الإعلامية لبنى عسل، إنه بعد مرور 106 أيام على الحرب في غزة لا توجد رؤية واضحة لإنهاء هذا العدوان.

وأضاف عسل خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الدور المصري في التعامل مع الأزمة في غزة مهم جدًا خصوصًا على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن مصر تعرضت لكم هائل من الأكاذيب والافتراءات الإسرائيلية بخصوص المساعدات الإنسانية.

لبنى عسل: الأشقاء في قطاع غزة محرومون من كل أشكال الحياة

وأشارت إلى أن الأشقاء في قطاع غزة محرومون من كل أشكال الحياة، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تفرق بين أحياء وأموات، حيث تنتهك إسرائيل حُرمة الموتى من خلال دخول المقابر والعبث بالجثامين.

وأكدت أن شبكة "cnn" الأمريكية استعانت بصوت الأقمار الصناعية والصور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت أن إسرائيل انتهكت 16 مقبرة دخلها جنود الاحتلال بزعم البحث عن جثث المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وتابعت: "إسرائيل تسرق أعضاء الجثث وتمعن في التمثيل بها بطريقة وحشية تضغط على مشاعر العرب، وهذا ما تحدث عنه خبراء في المجال الحقوقي واصفين ما تفعله إسرائيل بجرائم الحرب".

وكان “الدستور” كان قد نشر تحقيقا استقصائيا بعنوان "أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

والذي رصد فيه سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء وجلود جثامين شهداء الفلسطينيين، وبيع جلودهم لشركات مستحضرات التجميل ومعامل الاختبارات.