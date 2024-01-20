مفكر سياسى: تصريحات الرئيس الأمريكى عن أزمة غزة ملتوية ومليئة بالظلال

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين ولم يقل إنه يوافق على حل الدولتين، لذلك تصريحات الرئيس الأمريكي ملتوية ومليئة بالظلال.

وأضاف سعيد في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتسع بمرور الوقت، وبايدن يريد أن يقول إنه يُدير الأزمة ونتنياهو يريد القول إنه يتحدث مع الرئيس الأمريكي.

عبدالمنعم سعيد: إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي وتستخدم القوة بإفراط

وأشار إلى أن تصريحات مسئولي الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر كانت تدعم إسرائيل بشكل كبير، ثم تحولت تلك التصريحات بعض الشيء لتطلب أمريكا من إسرائيل الالتزام بحدود القانون الدولي.

وتابع: "إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي وتستخدم القوة بشكل مفرط ضد المدنيين في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حاولت التحدث مباشرة إلى الرأي العام الإسرائيلي لكن القيادة السياسية قالت إن المسئولية الأمنية من النهر إلى البحر في يد إسرائيل وإنه لا يريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.