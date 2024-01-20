غدا.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كلام ستات" لشيريهان أبو الحسن على قناة ON

تنطلق غدا الأحد، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كلام ستات" مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر شاشة ON، ويحل غدا الأحد الفنان خالد عليش وزوجته ميرهان عمرو، ضيفا فى أولى حلقات البرنامج، حيث يذاع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وبرنامج "كلام ستات" يعد من البرامج الاجتماعية الناجحة، حيث يطرح البرنامج موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص المرأة واهتماماتها، ويعرض المشاكل والقضايا العصرية فى المجتمع بمنظور يغير من شكل الحياة، كما يتناول البرنامج كلام مجموعة من الستات بعقليات مختلفة يمثلن جميع أنواع الستات فى المجتمع بمشاكلهن وطموحهن وعلاقاتهن وآلامهن.

والبرنامج من تقديم الإعلامية شريهان أبو الحسن ويعرض على قناة ON E الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وتملك شريهان أبو الحسن رصيدا كبيرا عند ربات البيوت اللواتى يحرصن على متابعة برامجها الاجتماعية الهادفة وحلها للقضايا بشكل بسيط وجذاب وبعيد عن التكلُف نهائيًا، لذلك نجد أنها تناقش موضوعات ذات قيمة ومهمة وتشغل بال كل مواطن.

وتعد شيريهان رقما مهما فى معادلة الاعلام، فهى تملك مفردات خاصة جدا وثقافة وفكر مختلفين، وعقلية متطورة لا تقف عند حد معين، واستطاعت أن تغير قوالب البرامج الاجتماعية ببرامجها التى حققت نجاحا كبيرا.