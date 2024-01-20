كاتب صحفي يكشف أهمية طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد الدولة للفترة الرئاسية الجديدة، تعني أجندة عمل وطني وخطة اقتصادية وبرنامج يتم تنفيذه خلال 6 سنوات.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوثيقة حصاد ثمار النمو والتنمية خلال الست سنوات وهي عبارة عن نسخة أولية وطرحها للحوار الوطني مهم جدًا والحوار ما بين الخبراء يزيدها ثراءً ويعطيها خطوات تفعيلية.

وأكد أن الوثيقة تركز على السياسة الاقتصادية الكلية ومعدلات النمو والتضخم والبطالة، كما تهتم بالسياسات الاقتصادية القطاعية وتركز على قطاعات محددة وهي الصناعة والزراعة والاقتصاد والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الدمج مابين الحوار الوطني والوثيقة مهم لاستخلاصها القرارات ووضعها بيد صناع القرار.

أهم أهداف الوثيقة

وتابع أن الوثيقة تهدف لرفع معدلات نمو الناتج المحلي ما بين 6 إلى 8% في المتوسط والتركيز على نوعية النمو وهناك توجه للتحول الرقمي والتحول الأخضر والقطاعات الصديقة للبيئة، ولرفع معدل نمو الاستثمار الأجنبي بقيمة 100 مليار دولار وزيادة الاستثمارت الخضراء بما لايقل عن 75% وهذا مهم جدًا.