وزير بريطانى: معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية غير مقبولة

أكد وزير خارجية حكومة الظل العمالية البريطانية ديفيد لامي، اليوم السبت، أن معارضة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية غير مقبولة.

وقال لامي: "نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونريد أن نعمل مع شركاء دوليين لتحقيق ذلك"، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع: "الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن نتيجة ذلك هي إما دولة واحدة يتعين على نتنياهو أن يشرح فيها كيف يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع حقوق متساوية، أو عدم وجود دولة وهو ما يعني ترسيخًا للاحتلال".

نتنياهو يتراجع وينفى إبلاغ بايدن بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية

وسبق أن نفي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه اليوم، بشأن ما أفادت به شبكة "سي إن إن" نقلًا عن شخص مطلع أن نتنياهو أخبر بايدن بأن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق- وبدا فيها أنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية- لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تسيطر أمنيًا كاملًا على قطاع غزة من أجل الحفاظ على أمنه".

وتابع البيان: "وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية"، حسبما نقلت تايمز أوف إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت اليوم نقلًا عن مصدر مطلع، أن نتنياهو ذكر للرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها الخميس، والتي بدا فيها رافضًا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.