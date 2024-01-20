السعودية تطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ومنع التهجير القسرى

أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم السبت، رفض المملكة العربية السعودية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد "الخريجي" على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لمواطني قطاع غزة.

وقال "الخريجي"، في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 في العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم، إن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.