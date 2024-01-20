السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

سلَّطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على كواليس الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن غزة، والتي استمرت 40 دقيقة، حيث خرجت تفاصيل خلافاتهما للعالم عبر وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية.

دولة فلسطينية منزوعة السلاح

وأكد التقرير أن المداخلة ناقشت مستقبل قطاع غزة الفترة المقبلة في ظل استمرار الحرب، والتي شهدت تغيرات عدة منذ آخر مباحثات بينهما.

وأشار التقرير إلى أن المباحثات بين "بايدن" و"نتنياهو"، امتدت إلى حل الدوليتن، وهو الحل الذي طالما تملَّص منه نتنياهو، وأصرَّت عليه إدارة بادين للخروج من دائرة الصراع، مؤكدًا أن وسائل إعلام أمريكية تناولت تفاصيل ذلك الاتصال لوضع ملامح محتملة لدولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح، وهو الأمر الذي أكده بايدن في تصريحات للصحفيين بعد الاتصال مع نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الجيش الإسرائيلي سيمضي قدمًا في الحرب على غزة لتحقيق أهدافه بما في ذلك عودة المتحجزين، في ظل ضغط كبير على البيت الأبيض قبل إجراء انتخابات رئاسية، علاوة على ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة، وهو ما يضع إدارة البيت الأبيض في حرج كبير أمام الرأي العام الداخلي قبل الخارجي.

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