تونس تدعو حركة عدم الانحياز لتكثيف الضغط لوقف إطلاق النار فى غزة

دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حركة عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح باستئناف عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأكد عمار في كلمة له أمام القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة ‏في العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم السبت، أن تظل القضية الفلسطينيّة ‏العادلة في أعلى سلم أولويات الحركة إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وجدد إدانة تونس لتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ‏ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى ‏رهن التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم، ينهي احتلال إسرائيل لأرض فلسطين وبقية الأراضي ‏العربية المحتلة.