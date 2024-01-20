إيران: نحتفظ بحق الرد على اغتيال المستشارين العسكريين بدمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن أن طهران تحتفظ بحق الرد على اغتيال المستشارين العسكريين بدمشق في الوقت والمكان المناسبين.

وأدانت الخارجية الإيرانية بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق، مؤكدة أنه محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك متكرر لسلامة الأراضي السورية.

آخر مستجدات استهداف إسرائيل لمبنى سكنى فى دمشق

وفي سياق متصل، أعلن إعلام سوري، اليوم السبت، عن استشهاد 4 أشخاص جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ورصد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، آخر مستجدات استهداف مبنى سكني في دمشق، قائلًا: إنه تم استهداف مبنى سكني مكون من 4 طوابق بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى.

وأضاف هملو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم التواصل مع الجيران القاطنين بالمنطقة، وأشاروا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتجري الآن إزالة الركام من المبنى.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق أن هناك شائعات ترددت بدمشق عن استهداف مبنى يخضع لحركة الجهاد الإسلامي، وأن من بين القتلى زياد نخال الأمين العام للحركة، لكن تم التواصل مع الحركة ونفت هذا الاستهداف.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق إلى أن المنطقة سكنية بامتياز، ولا يوجد بها مقرات عسكرية، وإنما عدد كبير من السفارات العربية والدولية، وربما هناك شقق سكنية تتبع لأشخاص مدنيين، أو تابعة للحكومة السورية، أو لجهات أخرى من الفصائل الفلسطينية، فكل الاحتمالات مفتوحة.

وتابع: لم يصدر حتى الآن البيان الرسمي أو معلومات مؤكدة من وزارة الدفاع السورية، أو وزارة الداخلية السورية، مؤكدًا أن المبنى دُمر بشكل كامل جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي.