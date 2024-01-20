السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ملثم" يقتل مواطنًا ويصيب آخر بطلقات نارية فى الصف

طلق ناري
طلق ناري

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بالجيزة ووفاة أحدهما وإصابة الآخر، وضبط مرتكبى الواقعة.  

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تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة (عامل) إثر إصابته بعيار نارى، وإصابة (آخر) بعيار نارى بالجسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة)، ما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الآخر، ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بسبب خلافات الجيرة بينهم.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات- الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة- لاب توب- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن كشف ملابسات اطلاق اعيرة نارية مركز شرطة الصف ملثم في الصف

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