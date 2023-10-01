"فرح تحول لمأتم".. طلق ناري ابتهاجًا بالعرس يقتل طفل كفر الشيخ

لقي طفل مصرعه بطلق ناري أثناء عُرس في قرية الربايعة التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بتلقي مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفل "أحمد.ح.أ.ب" 10 سنوات يقيم بقرية الربايعة التابعة لمركز سيدي سالم، جثة هامدة إثر إصابته بعيار ناري في حفل عرس.

وبسؤال والد الطفل "حسن.ح.ا.ب"، قرر أنه أثناء حضور نجله في عُرس بالقرية، أطلق "أحمد.ر.س"، 46 سنة، موظف، عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجًا بالعرس، ما أدى إلى إصابة نجله نتج عنها وفاته متهما إياه بالتسبب في وفاته.

ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بما أفاد به والد الطفل المتوفي أقر بصحتها وعدم قصده قتل الطفل، جرى إيداع جثة الطفل بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 6776 لسنة 2023 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.