السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

باكيتا مرشح لقيادة
باكيتا مرشح لقيادة الزمالك

دخل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك  في مفاوضات مع البرازيلي باكيتا المدير الفني السابق للفريق الأبيض والحالي لفريق شباب بلوزداد الجزائري للتعاقد معه خلال الفترة الراهنة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"الدستور"، عن أن الأيام الماضية شهدت مكالمة هاتفية بين لبيب وباكيتا للتفاوض على توليه تدريب القلعة البيضاء.

وعرض لبيب على باكيتا الحصول على راتب شهري يصل إلى 40 ألف دولار لكن المدرب البرازيلي تحفظ على الرقم وطلب رفع قيمة الراتب.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟

ويعتبر باكيتا خيارًا ثانيًا لدى إدارة الزمالك في الوقت الحالي بعد وضع البلجيكي كارل هويفكينز خيارًا أوليًا لتولي تدريب الفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك لسرعة حسم ملف المدرب الجديد بعد الانتهاء أخيرًا من مشكلة القيد، لكي يلحق المدرب الجديد وجهازه المعاون بالفريق في معسكر الإمارات المقام حاليًا للوقوف على مستوى اللاعبين.

موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

وفي سياق آخر يلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك لاستاد آل نهيان لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية والفنية استعدادًا للقاء المرتقب، ويمنح اللاعبين التعليمات النهائية قبل التوجه لملعب المباراة. 

23 لاعبًا في قائمة الزمالك الموجودة بمعسكر الإمارات

وتضم قائمة الزمالك لخوض بطولة الوحدة الودية كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

في الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

حسين لبيب الزمالك باكيتا شباب بلوزداد كارل هويفكينز معتمد جمال

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