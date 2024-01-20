السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل حاول ترويج كيلو هيروين بالعامرية غرب الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمر المستشار عماد الجندي، المحامي العام الأول لنيابات العامرية والدخيلة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك لمحاولته ترويج كيلو هيروين.

البداية بتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بتلقى معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم واستهدافه وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

المستشار عماد الجندى ا عاطل الإتجار بالمخدرات مدير امن الإسكندرية مكافحة المخدرات الاسلحة

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