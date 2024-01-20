إزالة 30 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.

وأشار راشد، إلى أن جهود المحافظة على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط وإزالة ٣٠ حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والصف والعياط والوراق والصف بمساحة إجمالي ٤٥٠٠م٢.

إزالة التعديات

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إزالة 6 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى نزلة الشوبك والشوبك وأبو رجوان القبلى والشنباب وذلك بإجمالي مساحة حوالي 1300م2.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ١٣ حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى المنصورية وأبو غالب والقطا بمساحه ٢٢٠٠م٢ وضمت منشأت عشوائية مسقوفه وغير مأهولة وأسوار وسملات وشدات خشبية على الأراضي الزراعية.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 7 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية بالقطورى على مساحة 705م شملت اسوار وحالات متغيرات مكانية تم رصدها.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بقري بقريه الاخصاص وحالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بقرى الودي وكفر طرخان ونجوع العرب.

وفي حي الوراق تم إزالة سور بناء مخالف بشارع ترعة السواحل وهدم إزالة حوائط مخالفة بطريق جزيرة محمد.

جانب من ازالة تعديات على الاراضي الزراعية بمحافظة الجيزة

جانب من ازالة تعديات على الاراضي الزراعية بمحافظة الجيزة

جانب من ازالة تعديات على الاراضي الزراعية بمحافظة الجيزة

جانب من ازالة تعديات على الاراضي الزراعية بمحافظة الجيزة

جانب من ازالة تعديات على الاراضي الزراعية بمحافظة الجيزة