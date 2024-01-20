السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الدستورية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيا عالميا بعد قليل تحت عنوان قضاء المحكمة  الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

المحكمة الدستورية تعقد مؤتمر صحفيًا

وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.

وصرح المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، بأن المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

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