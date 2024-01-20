السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تحرش سياسى".. محمد الباز ينتقد الإعلام الإسرائيلى وأكاذيبه المستمرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور: "إننا أمام أزمة كبيرة الآن تسمى "التحرش السياسي"؛ لأن إسرائيل بذلت جهودا كبيرة للغاية باستخدام الإعلام في أسوأ استخدام على الإطلاق للإعلام الإسرائيلي في تاريخه، فقد أصبح موجهًا ومضللًا ومعتمدًا بشكل كبير على الأخبار المفبركة، ويستخدم لترويج أكاذيب وتشويه المواقف".

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواقف القيادة السياسية المصرية واضحة تماما ولم تهتز، ولكن نحن أمام حالة من التربص الشديد بكل ما يتعلق بمصر، كما طالب بضرورة الرد السريع على هذه الأكاذيب، وعدم السماح لخطط الاحتلال المفبركة بالتوسع.

وتابع: "هناك متغيرات كثيرة جعلت مصر ترد وتفنذ هذه الأكاذيب الإسرائيلية، وهو توحش الآلة الإعلامية المعادية للدولة المصرية، وفي القضية الفلسطينية تحديدا يثق كافة المواطنين المصريين بموقف الدولة تجاهها، ولا مجال للتشكيك في ذلك الأمر".

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