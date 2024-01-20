السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين فى قطاع غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا جهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
 

ولليوم الـ105 من العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع، بينها خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب قطع كل أشكال الاتصالات عن القطاع الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الأطول منذ بدء الحرب.

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