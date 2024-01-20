السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هولندا تستدعى سفير إيران بعد مقتل طفل فى هجوم أربيل

هجوم أربيل
هجوم أربيل

استدعت الحكومة الهولندية، السفير الإيراني لدى أمستردام، بعد مقتل طفل هولندي في هجوم شنته إيران على أربيل بالعراق.

 

وذكرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت- فى بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أمس- أن طفلا هولنديا عمره أقل من عام واحد قتل فى هجمات شنتها إيران على أربيل.

 

وأضافت أنها طلبت من نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان توضيحا واستدعت سفير طهران.

 

وكانت مدينة أربيل قد تعرضت، الإثنين الماضي، لقصف صاروخي إيراني، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

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