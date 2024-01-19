أب يطالب بضم حضانة أبنائه بعد ضبط طليقته بمواد مخدرة

تقدم أب لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية، ضد طليقته لضم حضانه أبناءه منها، بعد القبض عليها في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وقال “إبراهيم.ص”، في دعواه: “تم الطلاق بيننا من سنتين ونصف لاكتشافي ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص علي فيسبوك وبرغم ذلك لم أفضح أمرها من أجل سمعة أبنائي وتم الطلاق بيننا وديا وحصلت على كل حقوقها وبكل شهر تتحصل على كل متطلبات أبنائي”.

وتابع الأب حديثه: “منذ طلاقنا وأنا أسمع من أبنائي أحاديث كثيرة عن علاقتها الكثيرة بزملائها في العمل وسفرها المتكرر وغيابها عنهم بالأيام وتحدثت معها كثيرا وطلبت منها أخذ الأولاد للاهتمام بهم لعدم تفرغها لهم لكنها كانت ترفض”.

وأضاف إبراهيم: “تم ضبطها بأحد الكمائن برفقة أحد أصدقائها بمنتصف الليل وبحوزتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لضم حضانة أبنائي”.