أسطورة أحمد خالد توفيق".. جديد خلف جابر في معرض القاهرة للكتاب

يشارك الكاتب والشاعر خلف جابر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بإصدار النسخة الورقية من كتاب "أسطورة أحمد خالد توفيق" عن دار "كيان" للنشر والتوزيع، وقد سبق أن سجله الفنان أحمد أمين بصوته لصالح إحدى المنصات للكتب الصوتية.

كتاب "أسطورة أحمد خالد توفيق" هو عبارة عن رحلة غرائبية ممزوجة بذكرياتٍ دافئة وتفاصيل مختلفة من حياة دكتور أحمد خالد توفيق. نتتبع فيها طفولته وشبابه وبداياته في الكتابة، وبداية دخوله للمؤسسة العربية الحديثة التي تعد محطة انطلاقه الحقيقي في عالم الأدب ليصبح عراب أدب الرعب.

كما نتعرَّف على علاقته الشائكة والملتبسة بـ"رفعت إسماعيل"، وعلاقته بالسينما وأمنيته أن يرى أحد أعماله على شاشة السينما، وكيف أنه تنبأ بحدوث ذلك بعد موته! وكيف كان موته حدثًا مُزلزلًا في حياة كثيرين!

وقال الفنان أحمد أمين على غلاف الكتاب: “صدفة من صدف الروايات هو حالي مع دكتور أحمد.. أقابله زميل عمل وواحدًا من أعمدة مجلة ”باسم" حينما كنت رئيسًا للتحرير. وكواحد من قرّائه، لكم أن تتخيلوا حجم سعادتي بتلك الفرصة التي جمعتني به. لم نعرف حينها أنه ليس الشكل الوحيد لمعرفتنا. تمر السنين لأرتدي البدلة الكحليّة التي نسجها بحروفه في خيال ملايين القرّاء وأكون صوتًا لأكثر شخصيات دكتور أحمد حياة وشهرة (د. رفعت إسماعيل). ومن بعدها صوتًا يقدِّم سيرته الشخصيّة في النسخة المسموعة من الكتاب الذي بين يديك الآن.

ولا يسعني سوى الاستعانة به شخصيًا لاختيار كلمات تليق بغلاف كتاب يتحدث عنه.

أحمد خالد توفيق: “يكفيني شخص واحد يندهش بي كل يوم، كما لو أنني أعجوبة.. يسمع أحاديثي بكل شغف، يقرأ أحرفي كما لو أنها قصيدة”.



خلف جابر شاعر وصحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، وتنشر كتاباته بالعديد من المواقع المصرية والعربية.

حصل على جائزة عبد الرحمن الأبنودي من مكتبة الإسكندرية عن ديوانه "من أعلى نخلة في الصعيد عيل بيطير غناويه للقاهرة" عام 2020 وصدر له ديوان "أربعاء أيوب" عن دار "دون" عام 2017، وفي عام 2015 صدر له ديوان "عجلة خشب" عن دار العلوم للنشر والتوزيع، والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم "ساويرس"، وكان ديوان "السيرة المنسية لفلان" الصادر عن دار "فهرس" يناير 2023 آخر أعماله الشعرية، وفاز في القائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم (ساويرس).

كتب عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة" لصالح إحدى المنصات العالمية والذي صدر في نسخته الورقيه عام 2021 عن دار "تشكيل"، كما صدرت له النسخة الصوتية من كتاب "أسطورة أحمد خالد توفيق" بصوت الفنان أحمد أمين لصالح منصة Storytel للكتب الصوتية في مارس 2023.