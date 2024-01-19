الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر أمام قمة عدم الانحياز: الاستقرار لن يتحقق فى الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال

جريدة الدستور

دعت مصر إلى تمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وتؤكد مصر أن السلم والاستقرار لن يتحققا في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة مصر أمام القمة التاسعة عشرة لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وأضاف شكري "ليس بخاف عليكم أننا نجتمع في توقيت يواجه فيه عدد من أعضاء الحركة تهديدًا مباشرًا لأمنه واستقراره، بل بقاءه، فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة واسعة النطاق، إثر استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة، ما خلف حتى الآن أكثر من ٢٢ ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وقد بلغ التدمير حدًا غير مسبوق لم تسلم منه المنشآت الطبية، والإنسانية، والبنية التحتية الأساسية، ودور العبادة، وقامت إسرائيل باستهداف العاملين بالمجالين الطبي والإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والصحفيين".

وتابع وزير الخارجية في كلمته قائلا "أدت هذه الانتهاكات إلى دفع أكثر من 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة للنزوح، في مواجهة ممارسات إسرائيلية تفرض الحصار والتجويع، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتتمادى في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

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