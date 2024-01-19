بلماضي: محرز يظل دائما المنقذ للجزائر.. وجاهزون لبوركينا فاسو

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة محاربو الصحراء المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو بـ"كان 2023"

ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب بوركينا فاسو، في تمام الرابعة عصر غدا السبت الموافق 20 يناير الجاري، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات "كان 2023".

وقال بلماضي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا يجب علينا البكاء على اللبن السكوب الوقت ليس في صالحنا، مباراة أنجولا كنت درس جيد للاعبين".

وأضاف: "الجميع أتعلم من أخطائه، لذلك غير مسموح بتكرارها مجددا، سنخوض مواجهة بوركينا بهدف واحد فقط غير قابل للنقاش، الفوز للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل".

وأكمل مدرب محاربو الصحراء: "لن تؤثر علينا الانتقادات ونواصل العمل بكل جدية، سنواجه خصم قوي جدا، لابد من احترامه، خاصة أن كرة القدم ليس لها كبيرا".

وشدد: "سقوط بعض الكبار خلال المباريات الماضية أكبر دليل على ذلك، لا أحد يختلف على إمكانيات رياض محرز، فهو بمثابة منقذ الجزائر، حتى لو كان بعيد عن مستواها".

وأختتم بلماضي:" في الجزائر يعرفون من ينتقده، فهو حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي".

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو بمجموعات "كان 2023"

تنقل مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو، في الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري كافة حقوق بث منافسات المونديال القاري بالكامل، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موقف الجزائر بمجموعات "كان 2023"

ويحتل المنتخب الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد نقطة وحيدة، عقب التعادل الإيجابي مع أنجولا بهدف لكلاهما.

ويرفق منتخب الجزائر في مجموعته الرابعة "كان 2023"، منتخبات بوركينا فاسو المتربع على الصدارة برصيد 3 نقاط، يلي أنجولا ثانيا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل موريتانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.