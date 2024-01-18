مازال البحث عن مواعيد مباريات منتخب الجزائر، بكأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة، ومعرفة فرصة تأهل محاربو الصحراء للدور التالي وترتيب الفريق في مجموعته القارية، المقامة حاليا بـ"كوت ديفوار"، كافة محركات"جوجل" مؤخرا.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو بأمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر نظيره بوركينا فاسو، في الرابعة عصر السبت المقبل 20 يناير الجاري، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

تشكيل منتخب الجزائر

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - يوسف عطال - ريان آيت نوري.

خط الوسط: نبيل بن طالب - فارس شعيبي - إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح.

ترتيب منتخب الجزائر بمجموعات “كان 2024”

يحتل محاربو الصحراء المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، خلف بوركينا فاسو المتصدر برصيد 3 نقاط، يلي منتخب أنجولا ثانيا نقطة وحيدة أيضا، وأخيرا موريتانيا بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع.

واستهل منتخب الجزائر حامل لقب نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، مشواره خلال منافسات مجموعات أمم إفريقيا 2024، بالتعادل الإيجابي مع منتخب أنجولا بهدف لكلاهما.

فرص تأهل منتخب الجزائر للدور التالي

يمتلك منتخب الجزائر ثلاث فرصة للتأهل للدور التالي من منافسات "كان 2024"، المقامة حاليا بـ"كوت ديفوار".

السيناريو الأول.. الفوز في المواجهتين المقبلتين أمام كلا من بوركينا فاسو السبت القادم الموافق 20 يناير الجاري، ثم منتخب موريتانيا الثلاثاء الموافق 23 من الشهر ذاته، في تمام العاشرة مساء.

السيناريو الثاني.. الفوز في مباراة من المباراتين والتعادل في الأخرى، مع انتظار تعثر بوركينا فاسو المتصدر أو أنجولا الوصيف.

السيناريو الثالث.. الفوز في مباراة والهزيمة في الأخرى، من أجل بلوغ الدور التالي، في هذه الحالة يصبح رصيد محاربو الصحراء 4 نقاط، ينافس به ضمن "أفضل ثوالث" من المجموعات الـ6.