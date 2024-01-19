لا ثقة فى الحكومة.. وزير حرب الاحتلال يدعو لإجراء انتخابات مبكرة

قال وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه لا توجد ثقة في الحكومة الإسرائيلية، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف وزير الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت أن إسرائيل بحاجة إلى انتخابات جديدة، لأن الجمهور لم يعد يثق في قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إجراء انتخابات مبكرة

وقال آيزنكوت لأخبار التليفزيون الإسرائيلي مساء الخميس: "نحن بحاجة للذهاب إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات في الأشهر القليلة المقبلة، من أجل تجديد الثقة، لأنه لا توجد ثقة حاليًا".

وأضاف أن "إسرائيل هي دولة ديمقراطية وعليها أن تسأل نفسها، بعد هذا الحدث الخطير، كيف يمكننا المضي قدمًا بقيادة مسئولة عن مثل هذا الفشل الذريع؟".

كما نفى المخاوف بشأن إجراء انتخابات في البلاد أثناء الحرب. وأوضح أن "انعدام ثقة الجمهور في حكومته لا يقل خطورة عن عدم الوحدة أثناء الحرب".

وفي سياق متصل، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع أقارب وأنصار إسرائيليين محتجزين كرهائن في غزة بعد أن أغلقوا طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأظهرت اللقطات المتظاهرين وهم يرفعون لافتات كتب عليها "اتفق الآن" بينما كانوا يواجهون طوابير طويلة من السيارات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عدة أشخاص اعتقلوا لفترة وجيزة بتهمة المشاركة في سلوك غير منظم وغير قانوني.

وقال شاهار مور، الذي احتجز ابن أخيه أبراهام كرهينة في غزة، للقناة الـ13 بالتليفزيون الإسرائيلي إن ضباطًا يحملون بنادق طاردوه واعتقلوه لفترة وجيزة.

وقال مور إن الاحتجاج العفوي كان تعبيرًا عن إحباط العائلات مما يعتقدون أنه فشل الحكومة الإسرائيلية في متابعة صفقة رهائن أخرى.

وقال منتدى أسر الرهائن والمفقودين إنه لم ينظم الاحتجاج ولم يتغاض عنه.