الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوقف تصدير "بطاطس التصنيع" حتى نهاية الموسم

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة وسيد القصير،  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024.

وأوضحت “الجزار” أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض الإنتاج عن العام الماضي مما قلل العرض في السوق وأدى لارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بالإضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وتابعت: "استغلت شركات التصدير ذلك بعرضها على المزارعين أسعار أعلى من سعر التعاقد بين المزارعين وموردي مصانع رقائق البطاطس مما أدى لحالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين وعدم قدرة الموردين على المنافسة الأسعار مما أثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع المصانع مما اثر على الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية.

txt

"المصرى الديمقراطى" يناقش مع سفير السويد عددًا من القضايا

txt

المصري الديمقراطي يحيي صمود الفلسطينيين ويدعو لاستمرار تضامن مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

وحذرت النائبة من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية  بين أطراف العملية الإنتاجية موضحة خطورة مايحدث.

وطالبت “الجزار” بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب  واستدعاء وزراء التجارة والصناعة  والزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم  الحالي في 31 مارس، لخطورة استمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات  الموردة لبطاطس التصنيع.

النائبة سميرة الجزار طلب إحاطة الحزب المصرى الديمقراطى مجلس النواب المهندس مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس