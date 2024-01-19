برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوقف تصدير "بطاطس التصنيع" حتى نهاية الموسم

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة وسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024.

وأوضحت “الجزار” أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض الإنتاج عن العام الماضي مما قلل العرض في السوق وأدى لارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بالإضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وتابعت: "استغلت شركات التصدير ذلك بعرضها على المزارعين أسعار أعلى من سعر التعاقد بين المزارعين وموردي مصانع رقائق البطاطس مما أدى لحالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين وعدم قدرة الموردين على المنافسة الأسعار مما أثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع المصانع مما اثر على الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية.

وحذرت النائبة من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية بين أطراف العملية الإنتاجية موضحة خطورة مايحدث.

وطالبت “الجزار” بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزراء التجارة والصناعة والزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي في 31 مارس، لخطورة استمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.