الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرأس الأخضر وموزمبيق يعلنان تشكيلهما لمباراتهما في كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب الرأس الأخضر
منتخب الرأس الأخضر

أعلن «بوبيستا» المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، تشكيل فريقه الذي سيواجه موزمبيق، مساء اليوم، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي منتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق، في الرابعة عصرا، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بواني)، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوزينها

الدفاع: روبرتو لوبيز «بيكو»، لوجان كوستا، ستيفين موريرا، جواو باولو موريرا

الوسط: كيفين بينا، ديروي دوارتي، جاميرو مونتيرو،

الهجوم: جوفان كابرال، تياجو كوريا «بيبي»، ريان ميدنيز.

 تشكيل منتخب موزمبيق

ومن جانبه، أعلن شيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، تشكيل فريقه لمواجهة الرأس الأخضر، الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيرنان سيلواني

الدفاع: دومينجيز ماكاندزا، إديسون أندريه سيتوي «ميكسير»، إيدميلسون دوفي، رينيلدو ماندافا، برونو لانجا

الوسط: جويما، ألفونس أمادي

الهجوم: ويتنيس كويمبو «ويتي»، ستانلي راتيفو، جيني كاتامو

وكان منتخب الرأس الأخضر، قد تغلب على نظيره الغاني، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب موزمبيق مع نظيره منتخب مصر، بهدفين لمثلهما، في الجولة ذاتها.

الرأس الأخضر موزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2023 شيكينيو كوندي مصر كأس أمم إفريقيا 2023

مواد متعلقة

"قدوس" بعد التعادل مع مصر: لم نمت وسنعود إلى غانا بكأس إفريقيا

الليلة.. مصر تواجه الكونغو فى ثانى مواجهات الفراعنة بأمم إفريقيا لليد

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

"الحماية المدنية" تحاول السيطرة عليه.. حريق هائل بسطح فندق بمنطقة الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس