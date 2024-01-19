الرأس الأخضر وموزمبيق يعلنان تشكيلهما لمباراتهما في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن «بوبيستا» المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، تشكيل فريقه الذي سيواجه موزمبيق، مساء اليوم، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي منتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق، في الرابعة عصرا، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب (فيليكس هوفويه بواني)، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوزينها

الدفاع: روبرتو لوبيز «بيكو»، لوجان كوستا، ستيفين موريرا، جواو باولو موريرا

الوسط: كيفين بينا، ديروي دوارتي، جاميرو مونتيرو،

الهجوم: جوفان كابرال، تياجو كوريا «بيبي»، ريان ميدنيز.

تشكيل منتخب موزمبيق

ومن جانبه، أعلن شيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، تشكيل فريقه لمواجهة الرأس الأخضر، الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيرنان سيلواني

الدفاع: دومينجيز ماكاندزا، إديسون أندريه سيتوي «ميكسير»، إيدميلسون دوفي، رينيلدو ماندافا، برونو لانجا

الوسط: جويما، ألفونس أمادي

الهجوم: ويتنيس كويمبو «ويتي»، ستانلي راتيفو، جيني كاتامو

وكان منتخب الرأس الأخضر، قد تغلب على نظيره الغاني، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب موزمبيق مع نظيره منتخب مصر، بهدفين لمثلهما، في الجولة ذاتها.