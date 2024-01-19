علاج 285 مريضا خلال قافلة طبية خدمية لأهالي قرية باب الأحرار بالإسكندرية

نفذ حي وسط الإسكندرية، القافلة الطبية الخدمية لأهالي منطقة أبيس تحت عنوان "حقك تنظمي"، وفق توجيهات عزة سعد رئيس الحى بضرورة المشاركة فى فاعليات التوعية وتقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا بنطاق الحى، لتحقيق الهدف التنموي وتقديم الخدمات والرعاية لأهالي تلك المناطق.

شارك في تنظيم القافلة مركز معلومات التنمية المحلية بالتعاون مع وحدة حماية الطفولة، ووحدة تكافؤ الفرص وإدارة اللجان والمجالس بالحى وبالتنسيق مع منطقة وسط الطبية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية.



تم الكشف على 285 مريضا من أهالي قرية أبيس الثامنة “باب الأحرار” وتقديم العلاج المجانى لهم وذلك في تخصصات: (أطفال- باطنة- اعتلال كلوي- نساء ).

تنظيم الأسرة والزواج المبكر من الناحية الدينية

تم خلال فعاليات القافلة ندوة قدمها الشيخ رجب ربيع بشرح تفصيلي، عن تنظيم الأسرة والزواج المبكر من الناحية الدينية، كما قامت مسؤولة منطقة وسط الطبية بتوضيح وسائل تنظيم الأسرة وكيفية استخدامها.

وقدمت رئيس وحدة الطفولة محاضرة ندوة عن حمايه الأطفال من التعرض للخطر وتوضيح رقم 16000 خط نجدة الطفل.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية، الأحد الماضي، بالكيلو 21 بوحدة الذراع البحريه لطب الأسرة بالكيلو 21 بمنطة العجمي بالإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة أن القافلة ضمت 8 تخصصات ( باطنة - اطفال - اسنان - جراحة- عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية ) وشارك فيها 51 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1053 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قافلة طبية بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية