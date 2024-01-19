العثور على جثمان شهيد فى مخيم طولكرم

عثر عند منتصف الليلة، على جثمان الشهيد محمد مطيع محمود سليط (22 عاما)، في مخيم طولكرم الفلسطينية، ليرتفع عدد الشهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس إلى 8 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على المخيمين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وكان الشهيد ارتقى إثر إصابته بعيار ناري من قناص إسرائيلي بداية العدوان على المخيمين يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه واختفى جثمانه وسط حديث عن إختطافه من قبل قوات الاحتلال، ليتم العثور عليه الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من بعض المواقع في مخيم بطولكرم لكنها متواجدة في مختلف محاور المخيم، وأحياء المدينة.