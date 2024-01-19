الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تدرج احدى الشركات على قائمة العقوبات لانتهاكها الحد الأقصى لسعر النفط الروسى

النفط الروسى
النفط الروسى

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى شركات الشحن لانتهاكها الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.

 

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزراة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات إضافية اليوم لفرض سياسات تخالف الحد الأقصى للسعر، حيث قامت بإدراج شركة الشحن "هينيسا هولدنج أتلانتك، التى يضم أسطولها السفينة "إتش إس أتلانتيك"، وهى السفينة التى تم حظرها العام الماضى بعد أن نقلت النفط الخام الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى أثناء استخدام مزود خدمة مقره الولايات المتحدة، على قائمة العقوبات.

 

ووفقا للبيان فإن "إجراء اليوم يوضح أن انتهاك الحد الأقصى للسعر سيؤدى إلى عواقب. وإلى جانب شركائنا فى تحالف تحديد سقف الأسعار عبر مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى وأستراليا، نحن ثابتون فى التزامنا بمنع التهرب الذى يساعد روسيا".

 

وتحظر سياسة الحد الأقصى للسعر التى يفرضها "تحالف تحديد سقف السعر" المتعلقة بالنقل البحرى للنفط من منشأ الاتحاد الروسي ما لم يتم شراء هذا النفط وبيعه بسعر الحد الأقصى للسعر المحدد من قبل التحالف أو أقل منه. 

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