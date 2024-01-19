عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

سجلت مراكز الرصد في سوريا وقوع هزتين متتاليتين خلال أقل من ساعة، حيث بلغت قوتهما 4.1 و4.0 رجة في جنوب تركيا قبل قليل.

وأشارت المراكز السورية إلى تأثير هذه الهزات وصل إلى بعض مناطق حلب وإدلب في شمال وغرب سوريا وشعر بها السكان المحلين.

وكانت ولاية تيبازة غربي الجزائر تعرضت في وقت سابق من اليوم لهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان له، مركز الهزة على بعد 3 كيلومترات، جنوب شرق ولاية تيبازة.

الجزائر تتعرض، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية /بومرداس/ شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل بالمنطقة.