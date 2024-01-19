الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانات "حماة الوطن" بالمحافظات تواصل فعالياتها الخدمية للمواطنين

فعاليات الخدمية
فعاليات الخدمية للمواطنين

واصلت أمانات حزب حماة الوطن، بعدد من المحافظات فعالياتها الخدمية للمواطنين، في إطار حرص الحزب علي رفع الأعباء عن  المواطنين.

وقامت أمانة محافظة بورسعيد  بتوزيع الأدوات الدراسية على الطلبة قبل دخولهم الامتحانات، ويأتي ذلك اسكتمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بالعملية التعليمية والحرص الدائم على رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور بكافة ربوع الجمهورية.

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فيما أطلقت أمانة محافظة شمال سيناء مبادرة بعنوان "طلابنا حماة الوطن" للمراجعات في بكافة المواد بكل المراحل الدراسية، وتهدف المبادرة إلى استقبال ١٠٠ طالب يوميًا وتوزيع المذاكرات بالمجان، ويأتي ذلك اسكتمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بالعملية التعليمية والحرص الدائم على رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور بكافة ربوع الجمهورية.

بينما أطلقت أمانة محافظة القاهرة مبادرة "قافلة الخير"، حيث تم توزيع عددا كبيرا من الأغطية والملابس بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بعددا من أحياء القاهرة، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.

فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
فعاليات الخدمية للمواطنين
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