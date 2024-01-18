الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الناشرين العرب" يستنكر اعتداء إثيوبيا على سواحل الصومال

اتحاد الناشرين العرب
اتحاد الناشرين العرب

اعلن اتحاد الناشرين العرب، ممثلًا في رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الناشرين العرب، استيائهم البالغ واستنكارهم الشديد من اعتداء الحكومة الإثيوبية على سواحل الصومال بعد إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال التي تمنح بموجبه أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترًا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.

وأهاب اتحاد الناشرين العرب بالمجتمع الدولي وبالقوى العظمى التدخّل الفوري في إلغاء هذه المذكرة والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لاستقلال الصومال وسيادته وأيضًا مخالفًا لجميع الاتفاقيات الدولية بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لما تشكله هذا الاتفاقية من مخاطر على أمن واستقرار الدول العربية والأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر.

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وأكد الاتحاد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ومساندته التامة للإخوة الصوماليين وتضامنه معهم، مختتمًا بيانه بالدعوات للبلاد بأن تظل آمنة وحرة ومستقلة.

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