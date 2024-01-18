قطر: صعب التأكد من وصول شحنة الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الخميس، إنه من الصعب تأكيد ما إذا كانت شحنة الأدوية وصلت إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأوضح ماجد الأنصاري، أن أدوية ومساعدات للرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين دخلت غزة بموجب اتفاق توسطت فيه قطر وفرنسا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الدوحة عن اتفاق “بين إسرائيل وحماس، حيث سيتم تسليم الأدوية إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى إلى المدنيين في غزة، مقابل توصيل الأدوية اللازمة للأسرى الإسرائيليين في غزة”.

تسليم ١١ طنًا من الامدادات الطبية

وقال الأنصاري لشبكة CNN اليوم إنه تم تسليم 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى السلطات الصحية الفلسطينية في غزة عبر مصر، وإن هناك "احتمالاً" كبيراً بأن الدواء قد وصل إلى الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر.

وتابع أنه من المؤكد أن الوضع الأمني ​​ليس سهلًا. سيكون من الصعب جدًا إشراك الصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى في الوقت الحالي.



وسابقًا، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لا تلعب أي دور في توصيل الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة كجزء من الصفقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الاحتلال، دانييل هاجاري، أمس، إن الجيش "ليس لديه القدرة على ضمان" وصول الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة.