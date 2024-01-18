نظير عياد: "البحوث الإسلامية" يولى طباعة المصحف عناية خاصة

قال د.نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن لقاءً تم مع اتحاد الناشرين المصريين يأتي في إطار اهتمام الأزهر بقيادة الإمام الأكبر بالتعاون مع مختلف المؤسسات، بما يحقق صالح المجتمعي من الجانب الفكري والعلمي.

أضاف عياد لـ"الدستور" أن المجمع يولى طباعة المصحف الشريف عناية خاصة من حيث المراجعة والضبط؛ حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، كما أنه قام بدعم اللجنة خلال الفترة الماضية بأعضاء جدد لاستكمال رسالة الأزهر في دوره التاريخي؛ للحفاظ على ضبط المصحف وحمايته من أي تحريف.

وأشار إلى أن المجمع باعتباره من الجهات التي يعهد إليها مراجعة بعض الإنتاج الفكري المتعلق بالجانب الديني والمحال من قبل دور النشر المختلفة فإن هذا اللقاء الأخير جاء ليحقق مزيدًا من التعاون في هذا الأمر بين المجمع من جانب ودور النشر من جانب آخر وبالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

وجاء اللقاء بحضور د. محمود إبراهيم المستشار القانوني للأزهر ود. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع.

وعُقد بمقر اتحاد الناشرين المصريين، اجتماعًا مشتركًا جمع ما بين أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، وقيادات مجمع البحوث الإسلامية، لتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه الناشرين عند طلب تصريح التداول والطبع الخاص بالمصحف الشريف، بالإضافة إلى طلبات الموافقة من المجمع الخاصة بتصدير وشحن الكتب إلى الخارج.

حضر الاجتماع كل من سعيد عبده مصطفى، رئيس الاتحاد، والدكتور حسن خليل أمين عام مساعد مجمع البحوث، والمستشار محمود إبراهيم المستشار القانونى لفضيلة شيخ الأزهر الشريف، والدكتور جمال عبدالعظيم، مدير عام البحوث والتأليف والترجمة بالمجمع، والدكتور ممدوح محمد مدير عام إدارة القرآن الكريم بالمجمع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى عدد كبير من الناشرين المعنيين بطباعة المصحف الشريف وكتب التراث.

وخلال الاجتماع تم استعراض كل المشاكل والعقبات التى تصادف الناشرين ووضع الحلول لها.

أثمر اللقاء عن ما يلى:

• منح الناشر رقم وارد بتاريخ تقديم الطلب وإفادة بأنه تقدم بطلب وبمستندات ومواصفات محددة للحصول على التصريح.

• منح الناشر مهلة 60 يوما للطبع من تاريخ الحصول على تصريح التداول بدلا من 15 يوما.

• تقديم أى شكاوى أو استفسارات للاتحاد ليتم تجميعها بشكل مركزى والتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية لحلها فورا والرد عليها.

• التنبيه بعدم طبع المصحف إلا بعد صدور تصريح التداول.

• الموافقة المبدئية على تسليم عدد 5 نسخ بدلا من 10 نسخ بعد الطبع للمجمع، وسيتم مخاطبة المجمع بذلك من خلال الاتحاد لعرضه على اللجنة المختصة للموافقة الرسمية.

• التنبيه بطبع تصريح التداول فى الصفحة الأخيرة من المصحف الشريف وعدم لصقها على بطن الغلاف.

• الموافقة المبدئية على تقديم كشوف التعبئة للفحص والمراجعة لحين وصول الشحنة للجمارك، تسهيلا على شركات الشحن لعدم تحمل غرامات بالميناء.

• إعادة النظر فى طبع العشر الأخير مع إمكانية طباعة كل جزء على حدة بذات التصريح.

وتم طرح عدد من المشكلات التى تواجه الناشرين، وسيتم طرحها على مجمع البحوث واللجان المختصة للرد عليها فى أقرب وقت.