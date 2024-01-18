البحوث الإسلامية": الأعمال الفلسفية الكاملة لمحمد غلاب مجموعة علمية رصينة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية المهمة داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك إيمانًا بدوره في جانب التوعية والتثقيف وفي إطار توجيهات من الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر بدعم جهود التوعية من خلال الإصدارات العلمية للعلماء والباحثين في تخصصات متنوعة.

وقال د.نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر أن يشهد جناح الأزهر هذا العام مجموعة قوية من الإصدارات العلمية المتميزة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، ولعل من أبرزها: موسوعة الأعمال الكاملة – الأعمال الفلسفية- للدكتور محمد غلاب رحمه الله، مضيفًا أن فكرة تجميع الأعمال الكاملة للدكتور غلاب تستهدف تقديم مجموعة من الأعمال العلمية الرصينة التي تنوعت موضوعاتها وتعددت مباحثها، حيث دارت مباحثها حول الفلسفات الشرقية والإغريقية والإسلامية والحديثة، بجانب الحياة الروحية بأبعادها، والأخلاق الفلسفية، والأخلاق الإسلامية بسماتها، وقضايا الإسلام في عيون الآخرين منصفين وغير منصفين.

وأضاف عياد أن نشر هذه الأعمال لا يخل من منافع جمة وفوائد كثيرة تعود بالخير على الباحثين والدارسين، حيث يجد فيها البعض أساسًا يعتمد عليه وركيزة ينطلق منها لوضع نظرية أو بناء فكرة أو تصويب وجهة أو استدراك أمرٍ أو إضافة جانبٍ، فالفكر الإنساني سلسلة متصلة الحلقات يضيف اللاحق إلى السابق، ويعدل في آرائه وقد يردد نفس الآراء متى توافر فيها ما يؤيد ويؤكد سلامتها، فالفكر بناء مشترك لا ينهض به شخص أو ينفرد به جيل أو تختص به أمة، كذلك يؤكد على حيوية الفكر وبقائه يقظًا طالبًا للأفكار، باحثًا عن الأهداف، ساعيًا للنتائج، طالبًا للغايات.

وأوضح الأمين العام أن فكرة تجميع الأعمال الكاملة للدكتور غلاب تقديرًا للرجل، وتعريفًا بأعماله، وجمعًا لشتاتها المتفرق، على النحو الآتي: أولًا ـ ما يخص الفلسفات الشرقية القديمة والفلسفة اليونانية، ويشمل الكتب الآتية: (الفلسفة الشرقية ــ الفلسفة الإغريقية ـ الخصوبة والخلود لأفلاطون في إنتاجه ـ الأخلاق النظرية ـ الفلسفة العامة وتاريخها)، ثانيًا ـ ما يخص الفلسفة الإسلامية، ويشمل الكتب الآتية: (ينابيع الفكر الإسلامي وعوامل تطوره - من أماجد مفكري المسلمين (الفارابي وابن سينا) – إخوان الصفا، الفلسفة الإسلامية في المغرب- المعرفة لدى مفكري المسلمين)، ثالثًا ـ ما يخص الفلسفات الحديثة، ويشمل الكتب الآتية: (مشكلة الألوهية- المذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة- الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة)، رابعًا ـ ما يخص الجانب الروحي (التصوف)، ويشمل الكتب الآتية: (التنسك الإسلامي ـ التصوف المقارن)، خامسًا ـ ما يخص الإسلام: (الإسلام من خلال مبادئه التأسيسية- حول مبادئ وقيم إسلامية- أيام خالدة في تاريخ الإسلام- من أخلاق الإسلام)، سادسًا ـ ما يخص الاستشراق، ويشمل الكتب الآتية: (نظرات استشراقية في الإسلام- دراسات معاصرة عن الإسلام والمسلمون).