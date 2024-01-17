الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

معرض الكتاب: 5 إصدارات جديدة لمكتب إحياء التراث الإسلامى فى جناح الأزهر

جناح الأزهر
جناح الأزهر

يقدم مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر 5 إصدارات جديدة، ضمن إصدارات الأزهر الشريف في جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55، تناقش العديد من القضايا الفقهية والعقدية وهى كالتالي:

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جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفنِّد شبهات "ول ديورانت" حول الإسلام فى "قصة الحضارة"

- كتاب "الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية" للأستاذ العلَّامة: عبدالمتعال الصعيدي، يعرض فيه فلسفة التوريث الإسلاميِّ مقارنة بالفلسفات التشريعية القديمة والحديثة، في دراسة عقلية دقيقة.

- كتاب "دلالة الحقيقة والمجاز على الأحكام الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي"، بقلم د. حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يتناول تقسيم اللفظ باعتبار تعدد معناه إلى حقيقةٍ ومجاز؛ إذ اللفظ في هذا التقسيم يكون حقيقة في المعنى الموضوع له، ومجازًا في المعنى الذي لم يوضع له، ونظرًا لأن هناك أحكامًا فقهية كثيرة انْبَنَت على مسائل الحقيقة والمجاز، واختلفت فيها آراء الفقهاء، فقد ظهرت أهمية هذا الكتاب في التعرُّض لهذه المسائل ومعالجتها معالجة أصولية دقيقة.

- كتاب "الرسائل النصرية"، للشيخ الأزهري نصر بن أحمد الحويحي، من علماء القرن الرابع عشر الهجري، يشتمل على 4 رسائل متعددة الفنون، كلامية وبلاغية ومنطقية.

- كتاب "من رسائل العَبَّادي الكبير"، للإمام سراج الدِّين عمر العَبَّادي [الكبير] (ت:885هـ)، يشتمل على ثلاث رسائل في الكلام والتصوف والفقه كالتالي: «رسالةٌ في معنى قولِهم: لا إلهَ إلا اللهُ نفيٌ وإثباتٌ"، «رسالة في معنى حديث: مَن ‌عرَف ‌نَفسَه فقد ‌عرَف ‌رَبَّه»، «إسعافُ المُحتالِ والوكيلِ بثُبوتِ الحقِّ مع نفيِ التأجيلِ».

- كتاب "الشامل للأحكام"، المعروف بالشامل الصغير، لابن المفسِّر، وهو متنٌ شافعي عتيق، يُطبع لأول مرة، قصد مؤلِّفه أن يكون (شاملًا) لـ(أصول المسائل) المدوَّنة في المتون الكُبرى.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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