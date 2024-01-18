سامح شكري يؤكد تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الإنحياز، مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال "علي محمد عمر"، وذلك وفقًا لعاجل قناة “إكسترا نيوز”.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال اتصالًا بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي، مشددًا على تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن الوزير شكري حرص على التأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

تضامن الدول العربية الشقيقة مع الصومال

ومن جانبه، رحب المسئول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي أعرب عن تضامن الدول العربية الشقيقة مع الصومال، كما أشاد بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة القادمة، دعمًا للصومال وشعبه الشقيق.