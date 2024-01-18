الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا": عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات خلال حرب غزة

الاونروا
الاونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الخميس، تضاعف عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في رفح جنوب غزة أربع مرات تقريبًا خلال الحرب الدائرة في القطاع المحاصر منذ 3 أشهر.

ودفع القصف الإسرائيلي والغزو البري لغزة جميع الفلسطينيين تقريباً نحو مدينة رفح الجنوبية على طول الحدود المصرية، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الأونروا إن المنطقة تضم الآن أكثر من 1.2 مليون نسمة، مقارنة بعدد سكان قبل الحرب يبلغ نحو 280 ألف نسمة.

لجنة الصليب الاحمر 

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رئيسة لجنة الصليب الأحمر: إطلاق سراح المحتجزين على رأس أولوياتنا

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إنها لا تلعب أي دور في توصيل الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة في إطار اتفاق توسطت فيه قطر وفرنسا.

ويبدو أن هذا يتناقض مع ادعاء سابق لحماس بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستشارك، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن موسى أبو مرزوق المسؤول الكبير في حماس قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستسلم الدواء للمستشفيات والرهائن.

وتقول اللجنة الدولية في بيانها: وتتعاون اللجنة الدولية مع الطرفين للاتفاق على آلية لتوصيل الأدوية إلى الرهائن، بدأت اللجنة الدولية الحوار في إطار دورها كوسيط محايد.

وتفاوض الطرفان على الاتفاقية، بما في ذلك كمية الأدوية التي سيتم تسليمها ومن سيسلمها، مع توسط قطر في الصفقة.

ولا تتضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها قيام اللجنة الدولية بأي دور في تنفيذها، بما في ذلك توصيل الأدوية.

وترحب اللجنة الدولية بالاتفاق على تسليم الأدوية للرهائن والمرافق الطبية لسكان غزة باعتبار ذلك خطوة إنسانية إيجابية.

وأثارت الصفقة جدلا سياسيا في إسرائيل أمس عندما تبين أن إسرائيل لن تقوم بتفتيش شحنة الأدوية عند دخولها إلى قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع السياسة الإسرائيلية الحالية التي تنص على أن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة يجب أن تنظر إليها إسرائيل قبل أن تتمكن من ذلك.

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