رئيسة لجنة الصليب الأحمر: إطلاق سراح المحتجزين على رأس أولوياتنا

قالت رئيسة اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، اليوم الأربعاء، إن الرهائن "على رأس قائمة أولوياتنا - لكن الوصول في ظل الظروف الحالية صعب وخطير للغاية على المحتجزين أنفسهم".

وأضافت: فهو يتطلب اتفاقًا بين الطرفين، وهذا الاتفاق غير موجود في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن اللجنة تتحدث إلى كلا الجانبين طوال الوقت ونطالب حماس بمنحنا حق الوصول، وقد قلت بوضوح منذ اليوم الأول إن احتجاز الرهائن يعد مخالفًا للقانون الإنساني الدولي.

الصليب الأحمر يقوم بعمل جيد

في الأسبوع الماضي، قالت راشيل جولدبرج، التي يُعتقد أن ابنها رهينة، إن الصليب الأحمر قام بعمل جيد "كونه خدمة أوبر للرهائن المفرج عنهم"، لكنه لم يفعل شيئًا لأولئك الذين ما زالوا في الأسر.

وقالت سبوليريك إن الانتقادات الموجهة للجنة الدولية باعتبارها "خدمة أوبر" كانت "غير عادلة وخاطئة على الإطلاق"، مضيفة: إن هذه العمليات معقدة للغاية ويجب التخطيط لها - فنحن نعمل على مدار الساعة مع السلطات على الجانب الإسرائيلي وتعلم إسرائيل أننا نستخدم جميع مواردنا المتاحة عندما نتمكن من تسهيل إطلاق سراح المحتجزين أو الوصول إليهم.

وتخوض القوات الإسرائيلية وحركة حماس معارك من منزل إلى منزل على طول قطاع غزة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين وسط انهيار كامل في المساعدات الإنسانية.

وتركزت المعارك خلال اليومين الماضيين في مخيم جباليا للاجئين ومنطقة الشجاعية في شمال غزة وخان يونس وبني سهيلا في الجنوب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على معظم طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب الذي يمر وسط الشريط الساحلي.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة. ووفقًا للأمم المتحدة، فقد غادر 1.87 مليون شخص، أي أكثر من 80% من سكان غزة، منازلهم، واضطر العديد منهم إلى الفرار من ملاجئهم عدة مرات في طريق التقدم الإسرائيلي.

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه ضرب حوالي 250 هدفًا لحماس في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك استهداف ما زعم أنه نشاط حماس في المدارس.

وقالت حماس إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 16248 شخصًا، من بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، في غزة منذ 7 أكتوبر، وتشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 7600 شخص في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال مصدر عسكري إسرائيلي لم يذكر اسمه لوكالات الأنباء إن تقديراته تشير إلى أن 15 ألف شخص قتلوا، منهم 5000 من المقاتلين. ولم يكن من الممكن للصحفيين التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا الصادرة خلال النزاع.