الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تشارك فى مؤتمر متابعة نتائج «مؤتمر باريس» حول الأوضاع الإنسانية فى غزة

السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا خلال المؤتمر

شارك السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، نيابةً عن وزير الخارجية سامح شكري، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذي عقد، اليوم الأربعاء، بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

السفير حمدي سند لوزا خلال المؤتمر

وأكد نائب الوزير، خلال كلمته، على إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذه الممارسات تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وسريع للقطاع حقنًا لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي.

السفير حمدي سند لوزا

وشدد نائب الوزير على استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديمها المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين سواء من أبناء الضفة الغريبة أو قطاع غزة. 

واختتم نائب الوزير كلمته بدعوة كافة الدول للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والتأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، هو الحل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

مؤتمر باريس الأوضاع الإنسانية غزة قطاع غزة وزيرة الخارجية الفرنسية

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