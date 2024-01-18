حولت موهبتها لمصدر رزق.. «أريج» فتاة أزهرية تُبدع في تزيين الكشاكيل (صور)

حلم الاستقلال وشغف الموهبة.. قاد الفتاة العشرينية “أريج” لاستغلال وقتها وتحويل تلك الموهبة إلى مصدر رزق يُساعدها على توفير نفقاتها ومواجهة أعباء الحياة.

موهبة تحول لمصدر رزق

أريج إبراهيم، 26 سنة، خريجة كلية دراسات إنسانية قسم الجغرافيا بجامعة الأزهر، قالت لـ"الدستور": "بحب مجال دراستي عادي، وبحب أشتغل على مواهبي برضه، مؤمنة إن الواحد لما بيعمل حاجة بيحبها بتستمر أكتر، من صغري بحب الرسم وأزين كشاكيلي، وكنت بحب أشتري من مصروفي الخاص (ورق ديزاين) معين كده أشكال ورسومات وأكتب فيه".

وأضافت:"كان نفسي أعمل براند لما أكبر أحول رسوماتي دي لمنتجات ورقية زي النوت بوك وغيرها على أرض الواقع، بدأت أدور في الموضوع وأبحث عنه منذ 3 سنين وأتفرج على فيديوهات كتير وأشوف الخطوات إزاي أعمل ده عن على أرض الواقع، وبدأت أدور على مطابع بس ماكنتش بوصل لحاجة كويسة أو ماكنتش بعرف أوصل".

صعوبة البدايات

وتابعت: "لما اتجوزت من سنتين في أسوان، الموضوع هنا صعب شوية لان مالقيتش خالص حد يعمل طلبي وبكميات بسيطة كمبتدئة، لدرجة إني عملت تصميم بلانر وشغل لرمضان السنة اللي فاتت ونزلتها فور فري، وكمان كفكرة استغليت اني تقريبا مالقيتش حد هنا في أسوان بيعمل تصاميم خاصة بيه وينزلها منتج، على حد علمي، فقلت دي هتكون فرصة كويسة إني أوفر الشكل ده هنا في أسوان، رجعت أدور تاني في القاهرة لحد ما لقيت وعملت عينات الأول أشوف الشغل من شهر 8 اللي فات عملت to do list وbookmarks، والحمدلله اشتغلت كويس ولحد النهاردة بيتطلب منهم".

أريج: “زوجي في مقدمة الداعمين”

واكملت:" اللي بيشجعني ويساعدني في الموضوع جوزي، وكمان بيسأل معايا ويدور وهو اللي بيوصلي الأوردرات اللي في أسوان وبيسأل لي على أي حاجة أحتاجها في الموضوع وبيوفرلي الماتريال، وكمان صاحبتي هايدي بتشجعني كلام وفعل، واخواتي".

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