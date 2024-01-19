الأشهر في "عيد الغطاس".. كيف تصنع "البلابيصا" لأولادك في المنزل؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بـعيد الغطاس المجيد، ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، اذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

طريقة صناعة “البلابيصا” من المنزل

بسنت عزت، مهندسة الديكور، شرحت لـ"الدستور" أسهل طريقة لعمل البلابيصا، أشهر مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس في المنزل.

وقالت “بسنت” إنها تتكون من لوح خشبي أو يمكن الاستغناء عنه بشمعة أو أربعة شمعات حسب الحاجة، وبرتقالة ذات حجز كبير وملعقة وكاتر وكبريت، أو قطنة وبعض من الزيت، ورباط اسمر.

وعن طريقة العمل، أوضحت أن الأمر يبدأ بقطع رأس البرتقالة بالكاتر، وتفريغها بالملعقة من الداخل، تركها حتى تجف نسبيا أو تجفيفها بمجفف الشعر، ثم استخدام الكاتر مجدا في حفر صليب صغير أعلى الجوانب الأربعة للبرتقالة حتى يخرج الضوء منها ثم وضع قليل من الزيت وقطنة ويتم ايقاد القطنة، أو غرس شمعة بالداخل.

ويمكن أن توضع البرتقالة على اللوح الخشبي وحولها ثلاث شمعات أخرى، ويمكن أن يصنع ثلاث ثقوب في البرتقالة من أعلى وتربط بالخيط الأسود لتمسك منها.

جدير بالذكر أن باباوات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، اعتادا على تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الاسكندرية.